Лукашенко: отправленные в отставку руководители не должны остаться не у дел

31 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Отправленные в отставку руководители не должны остаться не у дел. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая кадровые решения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Они в какой-то степени, в какой-то части неплохие руководители. Там говорят, что, вот, Владимир Ильич Семашко старый, больной… Никакой он не старый и не больной. Голова у него на плечах приличная. И нам люди нужны. Может быть, в каком-то более узком сегменте. На линии прорыва. На конкретных участках. Ни он, ни Матюшевский, никто не должен, если они не коррупционеры и не бездельники, остаться вне поля нашего внимания. Мы их должны использовать во благо нашего народа и государства", - сказал Президент.

"Это касается всех. И Вовка. Он же был хорошим руководителем предприятия. Но где-то он не сработал. Поэтому никто не должен обижаться и думать, что он останется не у дел. Если у кого-то есть желание работать, "хомут" на шею мы повесим в любой момент, и пусть тащат. Советую вам таким образом подходить к вашим подчиненным", - добавил глава государства.-0-