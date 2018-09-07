7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко оценивает потенциал товарооборота между Беларусью и Ираном в $1 млрд. Об этом он заявил на встрече с председателем Собрания исламского совета Ирана Али Лариджани, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я убежден, что по итогам вашего визита можно будет однозначно сказать, что наши отношения поднялись на более высокий уровень. У нас с вами блестящие политические отношения. Но, увы, экономика желает быть лучше. Торгово-экономические отношения должны быть на более высоком уровне", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что даже товарооборот в $300-400 млн - это мизер для потенциала двух стран. "Мы должны иметь миллиардный товарооборот", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что белорусско-иранские отношения должны быть не просто партнерскими. "Они должны быть, как у очень дружественных и близких государств. Тем более для этого все есть. У нас есть товары, которые критически важны для Ирана. И у Ирана мы можем закупать огромное количество товаров, которые мы приобретаем на международных рынках", - сказал Александр Лукашенко.

По мнению Президента, задача в одном: если стороны договорились о чем-либо, значит это железобетонно должно быть исполнено. "Мы свою часть пути, это я вам гарантирую, пройдем достойно", - подчеркнул белорусский лидер.

В свою очередь Али Лариджани поблагодарил Александра Лукашенко за возможность посетить Беларусь, а также передал слова приветствия главе белорусского государства от руководства Ирана. "У нас тоже есть убеждение, что Республика Беларусь является дружественной для нас страной, и мы полностью ей доверяем", - подчеркнул он.

По завершении встречи с главой белорусского государства председатель Собрания исламского совета Ирана в беседе с журналистами еще раз подчеркнул дружественный характер отношений между двумя странами. "Мы имеем тесное сотрудничество и на международном уровне, и по важным региональным вопросам мы постоянно проводим консультации. Уровень межпарламентских отношений тоже очень хороший", - сказал он.

Отвечая на вопрос о путях развития торгово-экономического сотрудничества и перспективах достижения уровня товарооборота, обозначенного Президентом Беларуси, Али Лариджани отметил, что Александр Лукашенко высказал хорошие идеи касательно расширения этих отношений. "Поэтому в целом, конечно же, мы согласны с его мнением. И есть много потенциальных возможностей в Иране и Беларуси, которые следует активизировать. Мы обсуждали вопрос и в части сельского хозяйства, промышленности, по другим направлениям, - заявил он. - Мы непременно будем эти же вопросы обсуждать со своими коллегами в парламенте Беларуси".

Отвечая на вопрос БЕЛТА о том, обсуждается ли между Беларусью и Ираном сотрудничество в нефтяной сфере, Али Лариджани сказал: "Как раз один из аспектов нашего торгово-экономического сотрудничества касается нефти. Но мы обсуждаем все аспекты торгово-экономических отношений". Каких-либо дополнительных подробностей он не сообщил, отметив, что этому и другим направлениям необходимо придать импульс.-0-