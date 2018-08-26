Лукашенко ответил на домыслы по поводу своих "страхов"

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал периодически появляющуюся информацию по поводу своих так называемых страхов. Соответствующие заявления он сделал в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое было посвящено итогам переговоров президентов Беларуси и России 22 августа в Сочи, сообщает БЕЛТА.

"Я в обзоре прочитал разные толкования на тему страхов, ужасов для Лукашенко в будущем и так далее. Во-первых, мне уже ничего не страшно. Я человек, прошедший через многие страхи. Но есть один страх, если его можно страхом назвать, - это экономика. Я всегда об этом говорю. Если будет у нас развиваться нормально экономика, будут более-менее нормально жить наши люди, ну хотя бы как сейчас, никаких страхов для белорусов быть не может. Не существует таких страхов. Ни внешняя агрессия, ни что нас кто-то поработит, захватит, что нас кто-то подчинит, растворит… Никаких больше страхов нет, кроме экономики", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также рассказал, что на переговорах с российским коллегой обсуждались вопросы международных отношений, в том числе состояние американо-российских отношений. "Этот контекст касается и нас. Потому что от взаимоотношений России с внешним миром, с Западом, и особенно с Соединенными Штатами Америки (хвастаться, к сожалению, нечем, мы это все понимаем) зависит и развитие Беларуси. И для нас очень важно, как будет развиваться экономика", - сказал Президент.-0-