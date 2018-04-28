Лукашенко ознакомился с благоустройством Житковичей и пообщался с жителями города

28 апреля, Житковичи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня после завершения совещания в Житковичском райисполкоме, где подробно рассматривались вопросы социально-экономического развития района, решил лично ознакомиться с благоустройством города, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства прогулялся по центральной части Житковичей и тепло пообщался с местными жителями. Довольно продолжительное время он задержался возле здания средней школы, отметив очень хороший результат в части благоустройства как самого здания, так и территории вокруг него.
Как сообщалось, на совещании в райисполкоме Александр Лукашенко привел наведение порядка в Житковичах в качестве примера для Петрикова. Он поручил в течение года выполнить аналогичные работы и в этом районном центре.
В Житковичах Александр Лукашенко также посетил райагротехсервис, где ему доложили о перспективах развития предприятия, создании новых рабочих мест и мерах по повышению конкурентоспособности. "Надо аккуратно работать по цене. И у людей должна быть достойная зарплата. Тогда они будут держаться этой работы. И надо смотреть на себестоимость, особенно зимой - отопление и прочее", - отметил глава государства.
Президент также осмотрел производственные помещения, где ремонтируется техника и навесное оборудование.-0-
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