Лукашенко ознакомился с благоустройством Житковичей и пообщался с жителями города

28 апреля, Житковичи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня после завершения совещания в Житковичском райисполкоме, где подробно рассматривались вопросы социально-экономического развития района, решил лично ознакомиться с благоустройством города, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства прогулялся по центральной части Житковичей и тепло пообщался с местными жителями. Довольно продолжительное время он задержался возле здания средней школы, отметив очень хороший результат в части благоустройства как самого здания, так и территории вокруг него.

Как сообщалось, на совещании в райисполкоме Александр Лукашенко привел наведение порядка в Житковичах в качестве примера для Петрикова. Он поручил в течение года выполнить аналогичные работы и в этом районном центре.

В Житковичах Александр Лукашенко также посетил райагротехсервис, где ему доложили о перспективах развития предприятия, создании новых рабочих мест и мерах по повышению конкурентоспособности. "Надо аккуратно работать по цене. И у людей должна быть достойная зарплата. Тогда они будут держаться этой работы. И надо смотреть на себестоимость, особенно зимой - отопление и прочее", - отметил глава государства.

Президент также осмотрел производственные помещения, где ремонтируется техника и навесное оборудование.-0-