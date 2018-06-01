Лукашенко ознакомится с обеспечением погранбезопасности Беларуси

1 июня, Дивин /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Брестскую область, во время которой ознакомится с обеспечением пограничной безопасности Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Планируется, что в Кобринском районе глава государства посетит пограничную заставу "Дивин" Пинского пограничного отряда. Президенту доложат о принимаемых мерах по обеспечению погранбезопасности страны в целом, а также о мероприятиях по охране госграницы на участке Пинского пограничного отряда.

Александр Лукашенко ознакомится с образцами специальной техники, используемой в органах пограничной службы, элементами интегрированной системы охраны государственной границы. Он также ознакомится с организацией несения пограничной службы и условиями быта пограничников, пообщается с военнослужащими и их семьями.

Пограничная застава "Дивин" введена в эксплуатацию в мае 2017 года. Она представляет собой современный высокотехнологичный комплекс, включающий в себя систему жизнеобеспечения, новейшие образцы технических средств охраны границы, автомобильной техники. Погранзастава охраняет участок госграницы с Украиной протяженностью более 30 км. На участке ответственности находится 8 населенных пунктов.-0-