Лукашенко ознакомится с развитием Гродно и пообщается со студентами вузов

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Гродненскую область, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Планируется, что глава государства сначала посетит агротуристический комплекс "Гарадзенскi маёнтак "Каробчыцы", ознакомится с его инфраструктурой. Президенту доложат о перспективах социально-экономического, градостроительного развития Гродно.
Затем Александр Лукашенко посетит спортивный комплекс "Пышки", где ознакомится с организацией работы крытой ледовой площадки государственного учреждения "Хоккейный клуб "Неман" и крытого футбольного манежа спортивного учреждения "Гродненский футбольный клуб "Неман". Эти объекты построены по принципу воздухоопорной конструкции.
В областном центре Президент также посетит Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Он ознакомится с достижениями и перспективами развития университета, научными исследованиями и прикладными разработками студентов.
Запланирована также встреча главы государства с одаренной и талантливой молодежью из числа студентов Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Гродненского государственного медицинского университета и Гродненского государственного аграрного университета.-0-
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