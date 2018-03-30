Лукашенко ознакомится с развитием в Беларуси животноводства и производством ценных пород рыб

30 марта, Дзержинский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Дзержинский район Минской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Планируется, что на территории ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" глава государства посетит молочно-товарный комплекс "Вязанка". Здесь Президенту доложат о социально-экономическом развитии Минской области и Дзержинского района, а также агрокомбината. Речь также пойдет о работе животноводческой отрасли в Беларуси.

Кроме того, Президенту доложат об особенностях весенних полевых работ в текущем году и готовности к посевной кампании.

Александр Лукашенко ознакомится с применением современных высокоэффективных технологий для получения продукции высокого качества на молочно-товарном комплексе.

Ожидается, что в Дзержинском районе Александр Лукашенко посетит аквакультурное хозяйство, где ему доложат о выполнении поручений по организации производства в Беларуси ценных пород рыб.

Как рассказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, страна в целом готова к проведению весенне-посевной кампании. В высокой степени готовности находится техника, выше прошлого года уровень обеспеченности минеральными удобрениями, также оперативно решается вопрос по привлечению в хозяйства механизаторов на период активной фазы работ.

Министр заверил, что в текущем году будет обеспечена загрузка отечественных перерабатывающих предприятий в сфере АПК, развитие животноводства. "Мы обеспечим продуктами питания как внутренний рынок, так и поставки на экспорт. Только за январь текущего года темп роста экспорта продукции АПК составил 105,8%, что на $20 млн больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Что касается начала весенне-полевых работ, Леонид Заяц отметил, что они пока ведутся выборочно ввиду погодных условий.

Говоря о молочно-товарном комплексе, который будет посещать глава государства, Леонид Заяц подчеркнул, что эта ферма построена с использованием самых современных технологий, которые позволяют снижать затраты, но одновременно создают комфортные условия для содержания животных, предотвращают их заболевания. Применены также различные автоматизированные системы, позволяющие усовершенствовать производство молока на промышленной основе. В дальнейшем данный опыт планируется распространять по всей стране, использовать его для подготовки кадров.

В текущем году в сельскохозяйственных организациях необходимо обеспечить производство зерна в объеме 8,3 млн т. В сельскохозяйственных, крестьянских (фермерских) хозяйствах планируется произвести сахарной свеклы 4,9 млн т, маслосемян рапса - 0,78 млн т, картофеля - 1,18 млн т, льнотресты - 180 тыс. т, овощей - 629 тыс. т, плодов и ягод - 118 тыс. т.

Для выполнения предусмотренных объемов Минсельхозпродом разработан и направлен в облсельхозпроды рабочий план проведения весенних полевых работ, определены соответствующие мероприятия, создан республиканский штаб и оперативные рабочие группы.

Утверждены графики поставки минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, ремонта сельскохозяйственной техники‚ определены источники финансирования.

Что касается работы животноводческой отрасли, то одной из самых динамично развивающихся и эффективных отраслей в этой области является молочное скотоводство. Уровень рентабельности реализации молока за 2017 год составил 18,7% против 14,3% в 2016 году. Производство скота и птицы за 2017 год составило 1725,8 тыс. т, или 103,3% к 2016 году, в том числе крупного рогатого скота - 628,4 тыс. т, птицы - 645 тыс. т и свиней - 452,1 тыс.т.

Сейчас действует государственная программа "Развитие аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы", в которой одной из подпрограмм является развитие рыбохозяйственной деятельности. Задачей подпрограммы является увеличение объемов продукции рыбоводства, сокращение импорта ценных видов рыб и увеличение экспорта рыбы, рациональное использование рыбных ресурсов в рыболовных угодьях и восстановление видового разнообразия рыб.

По видам выращиваемых в Беларуси рыб карп занимает лидирующую позицию, но его доля уменьшилась до 70%. В дополнение к карпу выращивают растительноядные виды - белый амур, белый и пестрый толстолобики и их гибрид, а также европейский сом, щука, карась, в незначительных объемах линь. Из ценных видов рыб выращивают осетровых - стерлядь, осетр и бестер, из лососевых - радужная форель, из сомовых - африканский клариевый сом.-0-