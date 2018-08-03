Лукашенко ознакомится с уборочной в Миорском районе и посетит обновленную больницу

3 августа, Миорский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомится сегодня с социально-экономическим развитием Миорского района (Витебская область) и ходом уборочной кампании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства побывает в поле озимой пшеницы ОАО "Турково", где ему доложат об уборке зерновых в хозяйстве, регионе и стране в целом, выполнении государственного заказа по продаже зерна, обеспечении кормами животноводческой отрасли и применении прогрессивных технологий при их заготовке.

Президент также планирует посетить Миорскую центральную районную больницу. Александра Лукашенко проинформируют о выполнении его поручений по завершению строительства и вводу в эксплуатацию нового корпуса учреждения, оказании медицинской помощи населению региона.

Изначально больница располагалась в 11 отдельно стоящих зданиях. В 1991 году был разработан проект медучреждения на 250 коек. Его возведение началось в 1992-м, однако в начале 2001 года из-за отсутствия финансирования строительные работы были прекращены.

Через десять лет конструкции здания обследовали на предмет их надежности и несущей способности, после чего откорректировали проектно-сметную документацию и возобновили работы. Объект был включен в государственную инвестиционную программу с объемом финансирования в почти Br6,4 млн. Эту сумму между собой поровну поделили республиканский и областной бюджет.

Новый корпус миорской больницы на 80 коек введен в эксплуатацию в мае этого года. Там разместились приемное, хирургическое, педиатрическое, акушерское, физиотерапевтическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации, операционно-перевязочный блок, диагностические кабинеты.-0-