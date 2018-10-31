Лукашенко озвучил конкретные предложения по обеспечению мира в восточных регионах Украины

31 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности озвучил конкретные предложения по обеспечению мира в восточных регионах Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

"Будем откровенны: решение конфликта на Донбассе, при желании, могло бы быть уже давно найдено. Нужно продолжать работу по усилению возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и трехсторонней контактной группы. Мы готовы рассмотреть создание в Минске технического пункта трехсторонней контактной группы и прочего, на что мы способны сегодня договориться в Европе", - заявил глава государства.

Он также считает важным дополнить дипломатический диалог взаимосвязями парламентариев, представителей региональных властей, гражданского общества и экспертов.

"Необходимо вести дальнейший поиск взаимоприемлемого решения по размещению на Донбассе миротворцев. Возможно, рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ в Украине. В ее состав могут войти военнослужащие, полицейские, гражданский персонал из стран, которые на протяжении всего периода конфликта вносили посильный вклад в его разрешение. Нужно обеспечить принцип поэтапности в развертывании этой миссии, но времени почти не осталось", - сказал Александр Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, также следовало бы активизировать и работу в "нормандском формате", чтобы обеспечить четкий механизм контроля за выполнением минских соглашений. "Однако с учетом опыта прежних лет есть опасения, что этого будет недостаточно", - отметил он.

"Беларусь - небольшое государство, но мы готовы вносить свою лепту в разрешение тех или иных конфликтов. Что мы, в принципе, уже делаем. Но хотим ощущать нашу большую востребованность со стороны основных мировых игроков", - заявил Президент.

"Проще говоря, мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины", - резюмировал глава государства.

"Не торопитесь это отвергать. Мы не хотим перед вами здесь выпендриваться. Наши предложения основаны на том уважении со стороны украинского народа и той позиции, роли, которую играет Беларусь с самого начала этого конфликта, - сказал Президент. - Мы готовы решить эту проблему, только если будем уверены, что основные мировые игроки хотят мира в нашем общем европейском доме, если нет заинтересованных, чтобы разогревать ситуацию в Украине и сделать ее опорной точкой противодействия России и Беларуси. Думаю, детализировать не надо".

"Люди устали от войны в Украине. Эта война никому не нужна - ни Беларуси, ни России", - подчеркнул белорусский лидер.

Он считает самой серьезной ошибкой попытки поиска виновных в то время, когда решается вопрос мира на Донбассе. "Мы ни в коем случае не должны этот конфликт оставить нашим детям. Но вот искать виновных - этот вопрос детям можно оставить. Они потом разберутся, если захотят разобраться в этом, - заявил Александр Лукашенко. - Сегодня не виновных надо искать. Сегодня надо решать проблему. В противном случае всякие разговоры о нашем общеевропейском доме, в котором должен быть мир и порядок, по меньшей мере не честны".

"Чтобы воплотить эти предложения на практике, надо их обсуждать за столом переговоров с участием всех вовлеченных сторон. И давайте будем честны: если нам не удастся привлечь за этот стол Соединенные Штаты Америки, вряд ли мы достигнем цели", - добавил глава государства.-0-