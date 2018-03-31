Лукашенко: Пасха напоминает о высоком предназначении человека служить ближним и помогать страждущим

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Пасху 1 апреля, с этим праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в
"В эти замечательные дни мы обращаемся к ценностям, которые лежат в основе христианства, прославляем благородные идеалы гуманизма, устремление к миру и справедливости", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что безграничное милосердие и глубокая вера побуждают людей к состраданию, а трепетное отношение к многовековым духовным традициям дарит надежду на торжество добра в каждом уголке планеты.
"Пасха напоминает нам о высоком предназначении человека служить ближним и помогать страждущим, о важности подниматься над суетой и мелкими раздорами, достигать согласия в домах и семьях. Пусть светлый праздник Воскресения Христова привнесет в вашу жизнь тепло и радость весеннего возрождения", - пожелал Президент.-0-
Поздравление Президента Беларуси с Воскресением Христовым
Христианам Беларуси,
празднующим Пасху
1 апреля 2018 года
Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с Пасхой!
В эти замечательные дни мы обращаемся к ценностям, которые лежат в основе христианства, прославляем благородные идеалы гуманизма, устремление к миру и справедливости.
Безграничное милосердие и глубокая вера побуждают людей к состраданию, а трепетное отношение к многовековым духовным традициям дарит надежду на торжество добра в каждом уголке нашей планеты.
Пасха напоминает нам о высоком предназначении человека служить ближним и помогать страждущим, о важности подниматься над суетой и мелкими раздорами, достигать согласия в домах и семьях.
Пусть светлый праздник Воскресения Христова привнесет в вашу жизнь тепло и радость весеннего возрождения.
Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия.
Александр Лукашенко.-0-
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