Лукашенко - Пашиняну: в отношениях Беларуси и Армении нет и не будет проблем

14 мая, Сочи /Корр. БЕЛТА/. В отношениях Беларуси и Армении нет и не будет проблем. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях заседания в Сочи Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я ждал этой встречи. Нам действительно стоит поговорить. Вряд ли мы концептуально успеем на короткой ноге обсудить все проблемы, которые в мире существуют, вокруг нас. Не думаю, что в наших отношениях есть или будут какие-то проблемы", - отметил Александр Лукашенко.

Президент выразил готовность подробно рассказать новому премьеру Армении о развитии отношений между двумя странами, деятельности Евразийского экономического союза. "Очень важно, чтобы вы от меня услышали то, что касается Беларуси и нашего отношения к братскому армянскому народу и вашему государству. Поэтому это очень важная встреча, - заявил белорусский лидер. - Вообще, вы молодцы. Вы очень достойно и правильно вышли из этой ситуации, вы это сами уже почувствовали. Мы рады за вас".

Александр Лукашенко добавил, что недавно обсуждал с Президентом Армении развитие ситуации в Ереване. Было принято решение направить туда белорусских журналистов для объективного, без искажения освещения событий. "Я очень благодарен и ему, и вам, и вашим людям. Наши журналисты общались с представителями вашего штаба и получили объективную картину", - констатировал глава государства.

Он еще раз поздравил Никола Пашиняна с избранием премьер-министром Армении и пожелал успехов на этой должности. "На нас вы можете рассчитывать, как и прежде. Наша политика в отношении очень близкого нам армянского народа никогда не изменится. Это я вам обещаю. Она будет такой же конструктивной, дружеской", - заверил Президент.-0-