29 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил Германию за огромный вклад в нормализацию отношений Беларуси и ЕС. Об этом он сказал сегодня во время встречи с Федеральным Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что Федерального Президента Германии хорошо знают в Беларуси и его сегодняшний приезд в Минск будет иметь очень серьезный, положительный резонанс в белорусском обществе. "И дело не столько в политическом, сколько в моральном, этическом аспекте", - выразил мнение белорусский лидер.

"Вы не в первый раз в Минске и во Дворце Независимости, - подчеркнул он. - "Нормандская четверка" это в том числе и ваше детище. И было бы неправильным, если бы я не поблагодарил за тот огромный вклад, который вы внесли в нормализацию отношений между Евросоюзом и Беларусью. Мы вам за это очень благодарны. Мы это помним, тем более что все, о чем мы говорили тогда с Ангелой Меркель (канцлер Германии. - Прим. БЕЛТА), то, о чем она мне говорила, мы со своей стороны все реализовали".

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