Лукашенко подарили Громничную свечу - символичный оберег белорусов

9 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня на торжественной церемонии чествования передовиков агропромышленного комплекса подарили памятный сувенир - Громничную свечу, которая считается символичным оберегом белорусов, передает корреспондент БЕЛТА.

Громницы (Сретение) - праздник народного календаря, пришедший из глубокой древности и отмечаемый 15 февраля, знаменует встречу зимы с летом и начало нового сельскохозяйственного года. На Малые Громницы в старину готовили большие восковые свечи, которые назывались "громничными" или "громницами". Громничная свеча - символический оберег, который дарует людям и животным здоровье, земле плодородие, пробуждает природу к новой жизни.

"Вы всегда мне дарили сноп красивых колосьев, а это, наверное, еще ценнее, - сказал глава государства. - Спасибо большое, дорогие друзья! Тысячи уже, наверное, награждений за мою президентскую жизнь. Но, когда я встречаюсь с сельчанами, - это особо трогает сердце и душу. Вы - настоящие люди. Вы принесли в этот зал настоящий дух творчества и нашей жизни. Я за это вам очень благодарен".

Громничные свечи традиционно изготавливают из пчелиного воска, украшают, освящают в церкви и затем хранят в доме на протяжении всего года как семейный оберег. Такая свеча зажигалась в особо важных случаях трудовой и семейной жизни, в том числе в начале пахоты, сева и жатвы, при первом выгоне скота на пастбище, при помолвке, рождении ребенка.

Подаренная Президенту свеча выполнена в традиционной цилиндрической форме, символизирующей устремленность к небу и свету. Ее фитиль сплетен из 7 разноцветных нитей, олицетворяющих 7 регионов страны - шесть областей и город Минск. На свече помещены изображения очертания карты Беларуси и элементы орнамента - вышиванки, символизирующие огонь (пламя Громничной свечи) и молодость (возрождение земли к новой жизни).-0-