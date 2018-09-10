Лукашенко подарили картину космонавта Алексея Леонова

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня на церемонии открытия XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов подарили картину, написанную Алексеем Леоновым - первым человеком, побывавшем в открытом космосе, передает корреспондент БЕЛТА.

Подарок главе государства от имени всех участников конгресса вручил белорусский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Петр Климук.

"Мы долго думали и обсуждали, что подарить вам, Александр Григорьевич, на память о нашем конгрессе. Только побывав в космосе, понимаешь, что самое дорогое для любого человека - это Земля и место, где он родился - малая родина. Первый человек, побывавший в открытом космосе, - Алексей Леонов - нарисовал картину, в которой соединены космос в виде восходящего солнца и Земля в виде природы родных мест. Это очень символично и созвучно тому, что сделали мы, провозгласив 2018 год в Беларуси Годом малой родины", - сказал космонавт. Он с сожалением добавил, что Алексей Леонов не смог принять участие в форуме по состоянию здоровья.

Глава государства заявил, что эта картина будет подарком всему белорусскому народу и займет почетное место во Дворце Независимости. Однако прежде она будет демонстрироваться участникам конгресса. "Чтобы она напоминала, что Алексей вместе с нами, он рядом. Потому что такое творение драгоценно. Оно бесценно", - подчеркнул он.-0-