Лукашенко подчеркивает важность активной роли государства в медиасфере

10 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что государство обязательно должно уделять внимание средствам массовой информации, поддерживать их. Об этом он заявил сегодня на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных средств массовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.

"СМИ - это святое. И если государство может держать в руках эти СМИ - финансируя, поддерживая и прочее, особенно электронные, - государство это должно делать. Это очень государственное дело. А если частные, то мы должны так договориться с частником, чтобы он обязательно соблюдал свою договоренность", - заявил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что СМИ могут как создать и поднять государство, так и в миг его разрушить. "А коль мы государственники, мы должны беречь наше государство. Другого у нас не будет. И ценность наша будет, нашего поколения, если мы укрепим свое государство и детям передадим", - отметил белорусский лидер.

Обращаясь к представителям телеканалов, глава государства призвал и далее совершенствовать работу в этом направлении. При этом Президент рассказал, что смотрит на эту работу в том числе профессиональным взглядом, основываясь на личном опыте. "Я смотрю массу каналов, сравниваю это все. Как-то я говорил, что в студенческие годы увлекался фотографией и был даже заведующим фотолабораторией в студенческие времена. Поэтому я так привык через этот глазок смотреть на мир", - сказал Президент.

"Качество уже лучше. Журналисты у нас хорошие, искренние. Это точно, - отметил белорусский лидер. - Делайте хорошее телевидение. У нас есть основа для этого. И делайте так, чтобы вас люди видели, ценили и уважали. А для этого у вас одно качество должно быть - честность и справедливость. Телевидение должно быть честным, чтобы оно отражало жизнь", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-