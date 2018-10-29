Лукашенко поддержал идею БРСМ о более широкой популяризации государственной символики

29 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Представители БРСМ во время встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко выдвигали много предложений, и одно из них касалось более широкой популяризации государственной символики страны, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, участница встречи Анастасия Лапко рассказала о том, что во время восхождения на высочайшие горы Европы и Африки, Эльбрус и Килиманджаро, они с супругом с гордостью водрузили там государственный флаг Беларуси. Представитель БРСМ предложила более широко популяризировать символику страны. По ее мнению, белорусский флаг должен быть в каждой семье, и предложила сделать при будущей переписи населения такой подарок в каждый дом.

Главе государства понравилось это предложение: "Это хорошая идея, мы не просто подумаем, а реализуем ее".

Александр Лукашенко также отметил, что традиция широко популяризировать национальную символику есть во многих странах.-0-