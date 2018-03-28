Лукашенко поддержал предложения предпринимателей в вопросе декриминализации бизнеса

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложения предпринимательского сообщества в направлении декриминализации бизнеса. Об этом сегодня на международной научно-практической конференции "Фискальная политика в целях устойчивого экономического развития" заявил председатель Совета по развитию предпринимательства, руководитель аппарата Совета Министров Александр Турчин, который накануне встречался с главой государства, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Турчина, в частности, речь шла о статьях уголовного кодекса, касающихся незаконной предпринимательской деятельности и лжепредпринимательства. Предложенные подходы Президентом в целом одобрены.

"Был отдельный блок вопросов (на встрече с Президентом. - Прим. БЕЛТА) по дальнейшей декриминализации бизнеса. Сегодня на сайте Совета по развитию предпринимательства будет размещен проект новой редакции указа №488 (указ "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств". - Прим. БЕЛТА) для того, чтобы бизнес-сообщество смогло оценить и дать свои предложения. Главе государства были внесены предложения по двум статьям Уголовного кодекса, как незаконная предпринимательская деятельность и лжепредпринимательство. Подходы Президентом были одобрены, и нам необходимо уже просто внести конкретные предложения и поработать с нашими коллегами из соответствующих министерств и ведомств", - заявил Александр Турчин.

Он также рассказал представителям бизнес-среды о ряде других вопросов и тем, обсуждавшихся на состоявшейся накануне встрече с Президентом Беларуси. -0-