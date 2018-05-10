Лукашенко поддержал строительство в Беларуси нового азотного комбината и модернизацию "Гродно Азота"

10 мая, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. В Беларуси планируют построить новый азотный комбинат и параллельно модернизировать ОАО "Гродно Азот". К такому предварительному решению пришли участники совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства представили три варианта развития производства азотных удобрений в стране: глубокая модернизация "Гродно Азота", строительство нового комбината и реализация обоих этих предложений. После обстоятельного обсуждения возможных рисков, рассмотрения преимуществ и недостатков всех проектов Президент поддержал третий вариант.

Вместе с тем Александр Лукашенко поручил еще раз детально проработать все возможные варианты реализации проекта, не затягивать с решениями, но смотреть на цены. "Нас интересует цена вопроса и эффективность проекта", - подчеркнул глава государства.

По словам председателя концерна "Белнефтехим" Игоря Ляшенко, новый комбинат обойдется в более чем $1 млрд. При этом выручка в таком случае составит $335 млн ежегодно, а значит, сроки окупаемости немаленькие.

"У нас имеется поручение, которое мы и будем отрабатывать, - дальнейшая углубленная проработка рисков данного проекта, - рассказал Игорь Ляшенко журналистам по итогам совещания. - К строительству азотного комплекса планируется подойти уже после проведения конкурса по выбору генерального подрядчика и отработки названных вопросов".

Глубокая модернизации "Гродно Азот" будет стоить около $400 млн. Работы частично профинансирует само предприятие, планируется привлечь и кредиты - по предварительным расчетам, $287 млн под 6% годовых.

Во время совещания обсуждалась реализация в стране и других значимых инвестиционных проектов. В частности, Президент интересовался ходом строительства БелАЭС, созданием в Островце условий для жизни и работы сотрудников атомной станции. Отдельно рассматривалась ситуация на Добрушской бумажной фабрике, Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате, затронули положение дел в ОАО "Нафтан" и ОАО "Могилевхимволокно".

Александр Лукашенко также интересовался, как выполняются его поручения по созданию производств спортивного инвентаря и музыкальных инструментов. Глава государства подчеркнул, что в стране должны научиться качественно восстанавливать старые инструменты и производить новые. Тем более что в Беларуси существуют такие традиции: когда-то Борисовская фабрика музыкальных инструментов, выпускавшая знаменитое пианино "Беларусь", была известна далеко за пределами страны.-0-