Лукашенко поддержал включение представителей бизнеса в общественно-консультативные советы при министерствах

27 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение о включении представителей бизнеса в общественно-консультативные советы при министерствах. Об этом заявил журналистам председатель Совета по развитию предпринимательства, руководитель Аппарата Совета Министров Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

Президенту доложено об итогах и перспективах работы совета. "Совет сейчас работает над системными вопросами. Сегодня был внесен ряд предложений, которые глава государства поддержал", - сказал Александр Турчин.

По его словам, наиболее важное из таких предложений - включать представителей бизнеса в состав общественно-консультативных советов, которые работают при министерствах, чтобы они были подключены к процессу разработки нормативно-правовых актов.

"Для того чтобы обсуждать проекты нормативных актов до того, как они выходят в свет. А не после, как иногда у нас бывает, - сказал руководитель совета. - Характерный пример - маршрутки, перевозчики. Какая-то ненужная напряженность в обществе, лишние дебаты. Мы на совете в прошлый четверг рассматривали этот вопрос. Притом хочу сказать, что частный бизнес работает как в регулярных перевозках, так и в нерегулярных. Нельзя говорить, что это конфликт бизнеса и государства. Это на сегодняшний момент попытка сделать так, чтобы все работали в одинаковых условиях".

Кроме того, речь шла о создании советов по развитию предпринимательства в областях и районах Беларуси. "Прежде всего для того, чтобы на этих диалоговых площадках обсуждать возникающие у бизнеса проблемные вопросы, находящиеся в компетенции местных органов власти", - пояснил Александр Турчин.-0-