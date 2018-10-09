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Лукашенко поддерживает идею о придании ОБСЕ большей роли в решении международных проблем

Президент 09.10.2018 | 10:47
Во время встречи
Во время встречи

9 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддерживает идею о придании ОБСЕ большей роли в решении международных проблем. Об этом он заявил сегодня на встрече с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку в проведении любых мероприятий по линии ОБСЕ здесь в Минске. Я абсолютно поддерживаю вашу личную устремленность на реформирование организации и придание ей большей роли в решении международных проблем. Это абсолютно созвучно с нашим мнением, нашими оценками роли и места ОБСЕ в современном мире", - заявил белорусский лидер.

"Беларусь, как вы знаете, и вы это оценили, всегда выступала и выступает за диалог. В этом сложном и противоречивом мире диалог является главным средством общения между народами, лидерами государств, государствами вообще. И то, что мы сегодня собрались в Минске на антитеррористическую конференцию, - это очень сильный сигнал для нашего региона. Мы сделаем все для того, чтобы эта конференция, которая проходит в Беларуси впервые, стала знаковым событием и заняла достойное место в истории развития не только ОБСЕ", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства особо подчеркнул важность тематики проводимой в Минске под эгидой ОБСЕ международной конференции, которая посвящена предотвращению и борьбе с терроризмом в цифровую эпоху. "Мы собрались для обсуждения важнейшей проблемы, которая сегодня стоит перед человечеством. То, что мы это мероприятие проводим здесь, - это прежде всего ваша заслуга и вашего секретариата. И я вам за это благодарен. Терроризм, киберпреступность, торговля людьми, нелегальная миграция - это все то, что сегодня очень беспокоит страны мира, и особенно страны нашего региона. Они прежде всего страдают от проявлений подобных нечеловеческих действий", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что в ближайшее время Беларусь также будет принимать встречу Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. "Я буду рад видеть вас здесь, в Минске, чтобы в рамках этой влиятельной конференции вы смогли высказать свое мнение, а также выслушать мнение многих экспертов и людей высокого уровня по нашим общим проблемам. Хочу вас заверить, что мы, как и прежде, будем всегда стремиться к тому, чтобы сыграть большую роль в урегулировании конфликтов, которые, к сожалению, присутствуют на нашем Евразийском континенте", - сказал белорусский лидер.

"Двери нашей Беларуси и ее столицы для вас всегда открыты. Говорите, что мы должны сделать. Мы готовы сделать больше для безопасности на нашем континенте", - резюмировал глава государства.

Целью нынешнего официального визита генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера является участие в международной конференции высокого уровня "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху", а также обсуждение текущего состояния отношений между Беларусью и ОБСЕ и их дальнейшего развития.-0-

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Теги
встречи, Лукашенко, ОБСЕ
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