Лукашенко поделился со студентами впечатлениями о Гродненской области

19 октября, Гродно /Сергей Гаврицкий - БЕЛТА/. Во время встречи со студентами гродненских вузов Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился своими впечатлениями о Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что еще во времена СССР приезжал учиться в Гродненскую область. "Это была самая развитая, лучшая область в Советском Союзе. Цветущий сад. Я сам как руководитель приезжал сюда учиться возделывать картофель, сеять зерновые, получать огромные урожаи", - добавил Александр Лукашенко. По его словам, сейчас Гродненская область также образец для других регионов, одно из самых удобных мест для жизни в стране.

Во время V Форума регионов Беларуси и России Президента России Владимира Путина впечатлили ухоженность и порядок на полях в Могилевской области. На что Александр Лукашенко отметил, что это еще не лучший регион, и пригласил коллегу посетить Гродненскую область.

Президент пояснил, почему не так часто посещает областной центр. "В Гродно, да, бываю реже, но это потому, что здесь хорошо работают. А вот в Гродненской области бываю очень часто, иногда даже никто этого не видит, смотрю, как здесь сеют и убирают", - сказал он.

Александр Лукашенко обратил внимание на развитие областного центра. В Гродно есть прекрасный старый город, красивые новые районы. Однако необходимо больше внимания уделять благоустройству, озеленению. Также необходимо работать над созданием новых, современных производств.

"Я счастливый человек как Президент, у меня родина - вся моя Беларусь. Частичка моего сердца во всех уголках страны. Да, я родился на востоке, получал здесь образование, служил на западной границе на Брестчине. А с Гродненской области начинал первую предвыборную кампанию", - отметил глава государства. Теплые чувства также возникают при посещении Гомельской, Витебской областей.-0-