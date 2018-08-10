Лукашенко: подготовка к II Европейским играм принесет больше дивидендов, чем затрат

10 августа, Гомель /Вероника Пустовит - БЕЛТА/. II Европейские игры принесут Беларуси больше дивидендов, чем затрат. Такое мнение высказал глава государства Александр Лукашенко, отвечая на вопросы работников ОАО "Гомсельмаш" во время рабочей поездки в Гомельскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Президента, подготовка и проведение II Европейских игр не обойдутся дорого для страны, а, наоборот, принесут больше пользы и дивидендов. "И они окупятся сразу же, - уверен глава государства. - У нас объекты уже готовы для этих соревнований, мы строим совсем немного. А все остальное - гостиницы, дороги, жилье и прочее - их все равно надо было строить".

Александр Лукашенко подчеркнул, что для имиджа страны очень важно принимать такой масштабный международный спортивный форум, как II Европейские игры. "Они нас подстегнули. Мы создадим хорошую спортивную инфраструктуру, подтянем гостиничный фонд, хотя у нас гостиниц хватает. Учитывая, что у нас безвизовый въезд уже на целый месяц, это очень положительно скажется на туристической области", - сказал Президент.

"И потом, впечатления о стране. Посмотрите, как россияне гордятся проведенным чемпионатом мира по футболу, - добавил Александр Лукашенко. - Это имидж нашего государства, это вклад в здоровье нации и в большой спорт".

Глава государства отметил, что европейское олимпийское движение только зарождается - Беларусь после Азербайджана будет принимать только вторые подобные игры. "У этой олимпиады большое будущее. Я уверен", - сказал он.

ІІ Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня 2019 года в Минске.-0-