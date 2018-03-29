Лукашенко подписал указ об организации вступительной кампании в 2018 году

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 марта подписал указ №121 "Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2018 году". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документом создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в текущем году, определены ее полномочия.

В состав комиссии включены члены правительства и Совета Республики, депутаты Палаты представителей, руководители органов государственного управления, представители общественных организаций, работники контролирующих органов. Председателем комиссии назначен заместитель премьер-министра Василий Жарко.

Комиссия будет обеспечивать контроль за подготовкой и проведением централизованного тестирования и других форм вступительных испытаний, предоставлением абитуриентам равных возможностей при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования.

В ее обязанности также будет входить принятие мер по устранению нарушений законодательства, регулирующего организацию и проведение приема в учебные заведения, освещение вступительной кампании в средствах массовой информации, а также прием граждан по вопросам подготовки и проведения вступительных испытаний.-0-