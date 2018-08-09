Лукашенко подтвердил стремление Беларуси к расширению отношений с Сингапуром

9 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Сингапура Халиму Якоб и народ этой страны с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства выразил уверенность в наличии значительного потенциала двустороннего сотрудничества с Сингапуром в разных сферах.

Александр Лукашенко подтвердил стремление Беларуси к расширению отношений на принципах дружбы, доверия и взаимного учета интересов.-0-