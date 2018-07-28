Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в активизации связей с Перу

28 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Перу Мартина Альберто Вискарру Корнехо с национальным праздником - Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подтвердил заинтересованность Беларуси в активизации связей с Перу. "Двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах имеет существенный, но пока мало использованный потенциал", - сказал Александр Лукашенко.

Президент уверен, что совместными усилиями удастся достигнуть взаимовыгодных результатов и вывести белорусско-перуанские отношения на качественно новый уровень.-0-