Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в активизации связей с Перу

28 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Перу Мартина Альберто Вискарру Корнехо с национальным праздником - Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства подтвердил заинтересованность Беларуси в активизации связей с Перу. "Двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах имеет существенный, но пока мало использованный потенциал", - сказал Александр Лукашенко.
Президент уверен, что совместными усилиями удастся достигнуть взаимовыгодных результатов и вывести белорусско-перуанские отношения на качественно новый уровень.-0-
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