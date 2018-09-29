Лукашенко подтверждает готовность Беларуси участвовать в плане индустриализации Таджикистана

29 сентября, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает готовность белорусской стороны принять активное участие в плане индустриализации Таджикистана. Об этом он заявил сегодня на встрече с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы готовы участвовать в вашем плане модернизации, индустриализации страны и внести тот вклад, который нужен для Таджикистана, выполнить ту работу, о которой мы договорились в мае (в ходе официального визита Президента Беларуси в Таджикистан. - Прим. БЕЛТА)", - заявил белорусский лидер.

Говоря о совместном производстве тракторной техники в городе Гиссар, Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь полна решимости выполнить свои обязательства. "Более того, мне сказали, что сегодня мы продадим 300 тракторов белорусско-таджикского производства в Афганистан. То, что мы и планировали, мечтали, что будем работать на ближайшие страны", - отметил Президент.

Глава белорусского государства также поблагодарил Таджикистан за радушие и теплоту, отметив, что это сказано отнюдь не для протокола. "Спасибо вам за то радушие и теплоту, с которой вы лично и ваши люди принимают здесь нас. Со мной приехали обычные люди, которые меня сопровождают. Вчера ходили по Душанбе и отметили, что таджики похожи на белорусов - радушие, принимают, общаются, готовы проводить куда угодно, как только услышат, что мы из Беларуси. Вот это главное. Нам с тобой удалось создать атмосферу не просто нормального общения народов, а радушия друг к другу. Такое отношение будет и к таджикам в нашей стране", - сказал белорусский лидер.

Эмомали Рахмон заявил, что договоренности, достигнутые в ходе официального визита главы белорусского государства в мае текущего года, успешно реализуются, придан мощный импульс двусторонним отношениям. "Сегодня открываем завод (в Гиссаре. - Прим. БЕЛТА) в полном объеме", - отметил он.

Президент Таджикистана рассказал о реализации других договоренностей, в частности в сфере садоводства. Специалисты двух стран уже контактировали на эту тему, совместная работа продолжается.

Таджикский лидер также продемонстрировал Президенту Беларуси залы во Дворце Нации, украшенные деревянной резьбой ручной работы в национальном стиле. Александр Лукашенко дал высокую оценку работе таджикских мастеров. "Это не просто красиво, это изумительная работа", - сказал он. Эмомали Рахмон пообещал, что при необходимости Таджикистан готов поделиться опытом и выполнить подобные работы в Беларуси.

Сотрудничество между Беларусью и Таджикистаном носит дружественный и партнерский характер. Александр Лукашенко трижды совершал официальные визиты в Таджикистан - в 2000, 2011 и 2018 годах. В свою очередь Эмомали Рахмон посещал Беларусь с официальными визитами в 2001 и 2014 годах, а в 2017 году в Минске состоялись переговоры глав государств в рамках рабочего визита таджикского лидера в Беларусь.

В 2017 году товарооборот между двумя странами сложился в объеме $42,9 млн и по сравнению с 2016 годом увеличился более чем в 2 раза. В том числе белорусский экспорт составил $39,6 млн. Основу белорусского экспорта формировали сахар, тракторы, полиацетали и полиэфиры, ковры и напольные покрытия, автомобили, ДВП и ДСП, лекарственные средства, солод. В Таджикистане закупалась хлопчатобумажная пряжа, сушеные фрукты, орехи, нечесаное хлопковое волокно, текстильная одежда.

На таджикской территории действуют субъекты товаропроводящей сети более 15 белорусских предприятий. В ноябре 2017 года начало работу первое сборочное производство белорусской сельхозтехники в городе Гиссар.

Между странами также реализуется программа экономического сотрудничества на период до 2020 года.-0-