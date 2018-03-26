Лукашенко подтверждает стремление Беларуси к развитию плодотворного сотрудничества с Бангладеш

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Народной Республики Бангладеш Абдула Хамида с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Подтверждаю неуклонное стремление Республики Беларусь к развитию конструктивного диалога и плодотворного сотрудничества с вашей страной на основе взаимного уважения и доверия", - говорится в поздравлении.-0-