Лукашенко подтверждает заинтересованность Беларуси в расширении связей с Кот-д'Ивуаром

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кот-д'Ивуара Алассана Драмана Уаттару с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Пользуюсь случаем, чтобы подтвердить заинтересованность Беларуси в расширении межгосударственных связей, установлении конструктивного диалога с Кот-д'Ивуаром и достижении значительных практических результатов от взаимодействия в экономической, научно-технической и других отраслях на благо обоих народов", - говорится в поздравлении.-0-
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