Лукашенко похвалил молдавское вино и рассказал о своем видении культуры пития

21 апреля, Шкловский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко похвалил качество молдавского вина, которое он имел возможность продегустировать во время состоявшегося недавно официального визита в Молдову. Об этом он рассказал сегодня в беседе с журналистами во время республиканского субботника, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства рассказал, что продегустировал несколько видов молдавских вин. "Мягкое, хорошее вино", - отметил он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что молдавские вина очень хорошего качества. "Когда их не пустили на российский рынок, а Европа им не открыла свой рынок, они оказались в коллапсе. И они вынуждены были напрячься и производить супервина. Высочайшего качества. Они обновили оборудование, у них появились новые технологии. И они предложили прекрасный вариант вин", - рассказал Президент.

"Молдавские вина нам известны. Нам надо наш народ больше приучать к нормальным винам. От самогона, от этих крепких напитков (отучать. - Прим. БЕЛТА). Я не против, если люди 70-100 грамм водки через день выпивают. Но мы же не умеем по 70-100 грамм. Мы же если сядем, надо литр залить крепких напитков за один раз. А здоровья это не прибавляет. Поэтому надо привыкать к европейскому варианту потребления вин. Это полезно, если один-два бокала в день вина выпиваешь, но именно качественного", - считает глава государства.

"Мое внимание было обращено на вина, виноматериалы, которые мы здесь разливаем. Коньяки... Я им предложил: пожалуйста, хотите у нас продавать коньяки - мы не против. Но вы у нас должны это делать. Они открыли производство. Одну линию, сейчас вторую. И с территории Беларуси они хотят вокруг торговать этими винами", - сказал Президент.-0-