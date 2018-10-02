Лукашенко показали форму белорусских атлетов и волонтеров на II Европейских играх

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня продемонстрировали образцы парадной и спортивной формы белорусских атлетов и волонтеров на II Европейских играх 2019 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко во время презентации формы

Презентация прошла во Дворце Независимости. Образцы формы главе государства представили министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Андрей Асташевич, дизайнер Юлия Латушкина и генеральный директор предприятия "Соло-Пинск" Василий Горегляд.

"В чем тут белорусская изюминка?" - поинтересовался Александр Лукашенко. Разработчики экипировки и костюмов рассказали Президенту о дизайнерских особенностях и нюансах производства. Как было доложено главе государства, при производстве формы учитывались пожелания самих спортсменов и требования организационного комитета игр.

Спортивная экипировка разработана и пошита пинским предприятием и состоит из 19 наименований. Всего "Соло-Пинск" планирует выпустить 500 комплектов. Как рассказал корреспонденту БЕЛТА Василий Горегляд, коллекция получила название "Прастора". Ее символ увязан в единую стилистику логотипа II Европейских игр и олицетворяет белорусские бескрайние просторы.

Дизайнером формы волонтеров и участников акции "Пламя мира", а также парадно-гражданской одежды белорусских спортсменов и наряда наградной группы (белорусских красавиц, которые будут вручать медали победителям) стала Юлия Латушкина. За идею разработки экипировки для волонтеров и участников акции "Пламя мира" взят стилизованный сюжет древа жизни, в котором нашли отражение белорусская вытинанка и символы видов спорта. Факелоносцы, которые уже в марте отправятся в тур по городам и странам, будут идти в белых костюмах, символизируя мир и чистоту намерений. Девушки из наградной группы украсят головы венками из цветов, поскольку соревнования будут проходить во время празднования Купалья.

Осматривая все образцы, глава государства обратил внимание на белорусский герб на форме. "Герб должен быть по контору вышит или вшит на костюм, - высказал он замечание. - Чтобы герб был как герб, а не пятнышко. Это важно".

Касаясь спортивной экипировки, которая разработана предприятием "Соло-Пинск", Александр Лукашенко заметил, что ее цвета не такие яркие и насыщенные, как цвета формы участников акции "Пламя мира", хоть последняя также была пошита на пинском производстве. "Советуйтесь с дизайнерами и художниками, чтобы это было достойно. Чтобы форма соответствовала этой (разработанной Юлией Латушкиной. - Прим. БЕЛТА) - это яркая форма, сразу бросается в глаза. Ее можно взять за образец по яркости, четкости, броскости. Коль вы и эти ткани делали, тогда что за проблема, сделайте такие же яркие", - поручил Президент. Руководитель предприятия заверил, что форма будет доработана с учетом требований главы государства и пожеланий самих спортсменов.

Александр Лукашенко также поинтересовался, почему форму для белорусских спортсменов и волонтеров не смогли разработать государственные предприятия и их дизайнеры. Как доложили Президенту, в конкурсе они участвовали, однако не смогли выиграть его, потому что уступают по многим параметрам. "Значит, этот вопрос задайте Ефимчику (председатель концерна "Беллегпром" Николай Ефимчик. - Прим. БЕЛТА). Пусть мне ответит, почему не смогли конкурировать с частными предприятиями. И почему у нас одна Латушкина выигрывает этот конкурс? Почему нет достойных конкурентов, у Ефимчика в том числе?" - спросил глава государства.

Он добавил, что вопрос, кто будет разрабатывать и производить форму - частное предприятие или государственное, не принципиальный. Главное, чтобы этим занимались белорусские специалисты, и одежда была хорошего качества, заключил глава государства.-0-

Фото Юрия Орешкина, Максима Гучека