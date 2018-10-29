29 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал приехать на тысячелетие Бреста, которое будет праздноваться в будущем году, передает корреспондент БЕЛТА.

Брестские представители Белорусского республиканского союза молодежи, с активом которого сегодня встречается глава государства, пригласили его на празднование юбилея города. "Я с большим удовольствием, даже если бы вы меня не пригласили, приехал бы. А так у меня будет повод - молодежь пригласила", - ответил на приглашение Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что большое внимание уделяет развитию всех регионов страны, в том числе и Брестчины. Именно благодаря вниманию государства область получила развитие по всем направлениям.

Молодежь в свою очередь рассказала о патриотическом воспитании, о создании в Бресте патриотического центра.

Первый в стране Молодежный патриотический центр был создан на базе комплекса "Брестская крепость-герой". Он объединяет краеведов, поисковиков, исторических реконструкторов. В центре организованы занятия по военно-прикладным видам спорта, допризывной подготовке.-0-