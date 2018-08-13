Лукашенко поручил к ноябрю 2020 года сделать Оршанский МКК одним из лучших предприятий отрасли

13 августа, Орша /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил к ноябрю 2020 года сделать Оршанский мясоконсервный комбинат одним из лучших предприятий отрасли. Такую задачу глава государства поставил сегодня во время посещения завода, передает корреспондент БЕЛТА.

После посещения Оршанского инструментального завода, где Президент остался крайне недоволен увиденным, Александр Лукашенко посетил еще ряд предприятий города, в их числе мясоконсервный комбинат.

Глава государства ознакомился с организацией его работы и производственной базой. Посетив несколько цехов, он раскритиковал хозяйственную деятельность предприятия, то, как содержатся помещения и материально-техническая база.

"К 7 ноября 2020 года здесь этого быть не должно. Надо выделить средства, организовать новый убойный цех, все это посносить (в отношении старых строений. - Прим. БЕЛТА) и сделать современное предприятие. Оно должно быть как самые лучшие мясокомбинаты", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко также побывал в ОАО "Оршаагропроммаш", которое входит в холдинг "Бобруйскагромаш". Его проинформировали о финансово-экономических показателях завода, продемонстрировали выпускаемую продукцию и рассказали о перспективах развития предприятия.

Генеральный директор "Бобруйскагромаша" Александр Еремеев попросил помочь в реструктуризации долгов. Всего холдингом накоплено кредитов примерно на Br50 млн. "Подготовлен проект указа, согласован с министрами. Получится экономический эффект в Br10,2 млн, - отметил Александр Еремеев. - Мы денег лишних не просим, только отсрочка".

Глава государства поручил руководству Администрации Президента срочно разобраться в этом вопросе, доложить в ближайшее время и внести свои предложения.

"Но имей в виду, не дай бог, не будет выполнен указ и ты опять придешь за отсрочкой или рассрочкой - пеняй сам на себя", - предупредил Александр Лукашенко.

Президент подробно ознакомился с работой ОАО "Оршаагропроммаш", поинтересовался загрузкой предприятия, расширением рынков сбыта. Особое внимание было обращено на необходимость целевого использования производственных помещений и приведения в порядок материально-технической базы завода.-0-