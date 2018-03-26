26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил МЧС провести проверку всех торговых центров в Беларуси. Об этом сегодня сообщил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глава государства дал поручение МЧС разработать комплексный план и до конца месяца организовать проверки подобных объектов. Сегодня мы поставили задачи руководителям подразделений на местах - во все области будут направлены работники министерства для организации этой работы. Мы поставили в известность Государственный секретариат Совета безопасности, председателя Госконтроля, председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров, также данная информация доведена до всех председателей облисполкомов", - сказал министр.

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