Лукашенко поручил Носкевичу взять на особый контроль проверку по факту смерти ребенка в Ганцевичах

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил председателю Следственного комитета Беларуси Ивану Носкевичу взять на персональный контроль проверку по факту смерти ребенка в Ганцевичах. Об этом руководитель следственного ведомства сообщил сегодня журналистам по итогам доклада главе государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главе государства было доложено о том, что материалы проверки по факту гибели ребенка приняты к производству главным следственным управлением Центрального аппарата Следственного комитета. Помимо того, что мы непосредственно выясняем причину смерти ребенка, конечно же, мы уделим внимание и вопросам закупки этой вакцины, ее появлению на территории Беларуси, применению. Глава государства поручил мне взять эту проверку на персональный контроль", - сказал Иван Носкевич.

Он заверил, что о результатах проверки ведомство обязательно расскажет в средствах массовой информации. Пока что делать какие-то выводы преждевременно. "Даже о причинах смерти пока можно только в предположительном варианте вести разговор - анафилактический шок. Но заключения экспертов мы еще не получили", - обратил внимание председатель Следственного комитета.

Во время доклада Иван Носкевич также проинформировал Президента о расследовании резонансных дел, которые находятся на контроле у главы государства. "В частности, об уголовном деле по факту смерти рядового Коржича, судебное следствие по которому проводится в настоящее время. Не предопределяя решения суда, я доложил обо всех обстоятельствах дела, причинах и условиях, которые способствовали этому случаю", - отметил он.

Кроме того, было доложено о расследовании коррупционных дел. Особое внимание уделили убийствам прошлых лет. "Это отдельное направление. С учетом новых возможностей криминалистической техники, судебных экспертиз мы ежегодно направляем в суд до десяти уголовных дел по фактам убийств прошлых лет", - добавил Иван Носкевич.

Президент был проинформирован о развитии международного взаимодействия по линии следственных ведомств, в том числе с российскими коллегами. Александр Лукашенко отметил работу Следственного комитета Беларуси по заключению договоров о сотрудничестве с правоохранительными структурами различных государств, в особенности по заключению меморандума с Федеральным бюро расследований США.-0-