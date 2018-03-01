Лукашенко поручил построить новый мост между Житковичами и Туровом

1 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в текущем году построить новый мост между Житковичами и Туровом. Такую задачу глава государства поставил сегодня во время рабочей встречи с заместителем премьер-министра Михаилом Русым, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, что было построено в советские времена, эти мосты имеют проблемы. Плохо, что это неожиданно произошло. За этот год новый мост должен быть там построен", - поручил Александр Лукашенко.

По словам главы государства, он сам часто бывает в этом регионе. "Это негоже будет, если Президент туда приедет, а люди будут жаловаться. Они понимают, что беда произошла. Всякое бывает, но люди не должны страдать, - подчеркнул он. - Надо организовать подвоз до Турова, Житковичей, чтобы люди могли перемещаться. Сделать все, чтобы люди могли переходить через речку - хотя бы те, которые на работу едут. За год мост должен быть восстановлен".

Президент сказал, что намерен посетить этот район весной и проконтролировать эти вопросы. "Не дай бог, люди начнут жаловаться, что мы не соприкоснулись с этой проблемой, - предупредил Александр Лукашенко. - У меня этот вопрос на контроле. Но это твоя родина, и в Год малой родины ты не должен от этого отвернуться".

Глава государства также поручил проверить состояние других похожих мостов в стране. "Не надо ждать, пока опять где-то что-то лопнет или треснет. Надо укреплять, переделывать эти мосты, может быть, еще дополнительные опоры подвести. Но так, чтобы они держались и служили. А так мы сейчас поограничиваем движение, потом закроем мосты, и люди будут за 300 км ездить. Это же не дело", - резюмировал Президент.-0-