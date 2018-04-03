Лукашенко поручил правительству выработать действенный механизм реализации концепции "деревня будущего"

3 апреля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли страны поручил правительству выработать действенный механизм реализации концепции "деревня будущего", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что обеспечить отрасль квалифицированными кадрами, приостановить отток трудоспособного населения в город без повышения качества жизни сельского населения, привлекательности аграрного труда и сельского образа жизни невозможно. Поэтому еще одной задачей является создание "деревни будущего". Жизнь в ней ни в чем не должна уступать городской, подчеркнул Президент.

"Поручаю правительству совместно с регионами выработать действенный механизм реализации концепции "деревня будущего" с учетом региональных особенностей", - сказал Александр Лукашенко.

Он потребовал принять все меры для комплексного развития территорий, включая эффективное использование пустующего жилья в малых деревнях и на хуторах. Также необходимо разработать планы развития сельских населенных пунктов и агрогородков, итогом выполнения которых станет полное соответствие гармонии природы и динамики технологий.

Президент поинтересовался, что делается для повышения уровня жизни на селе. "Как нам поднять неперспективные деревеньки? Подвижки в этом направлении должны быть уже в ближайшее время", - поручил глава государства.

Александр Лукашенко потребовал во всех сельских населенных пунктах и агрогородках Беларуси разработать и полностью внедрить новые социальные стандарты. "В каждом районном центре, агрогородке, деревне должны быть хорошие дороги, качественная вода, социальное обслуживание, обеспеченность необходимыми товарами и интернет, желательно высокоскоростной", - сказал он.

Только при решении имеющихся проблем аграрная отрасль сможет выйти на качественно новый уровень, обратил внимание Президент. "Он предполагает престиж и комфорт сельского быта, моду, если хотите, на собственный дом и вокруг него кусочек земли, гармоничное сочетание красоты белорусской природы и высоких технологий современной жизни", - отметил глава государства.-0-