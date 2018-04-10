Лукашенко поручил привести в порядок урочище в Куропатах

10 апреля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Урочище в Куропатах должно быть приведено в порядок как можно оперативнее. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос о Куропатах в адрес главы государства поступил от граждан накануне мероприятия. Александр Лукашенко отметил, что год или полтора назад поручил своей Администрации разобраться с этим вопросом.

"Пора заканчивать эту волтузню на костях. Вы затянули представление Президенту макета этого урочища. Положите мне на стол документы, чтобы я мог утвердить и мы создали там место для души. Надо оперативнее закончить это, привести в порядок этот лес, урочище, поставить самый простой памятник, или часовню, или еще что-то - мы примем решение. Чтобы человек, который соболезнует семьям и страдает, что погибли люди, пришел туда, принес цветы", - сказал Александр Лукашенко.

"И мы это обязательно сделаем", - подчеркнул глава государства.

При этом Президент заметил, что вопрос о Куропатах был политизирован с самого начала своего появления, таковым остался и сейчас. "Меня это не устраивало и сейчас не устраивает, - заявил Александр Лукашенко. - Там погибли люди".

Он констатировал, что есть несколько версий о случившихся в этом месте трагических событиях. По одной из них, в Куропатах советские власти расстреливали репрессированных белорусов, по другой - там устраивали расправы над гражданами немцы во время Великой Отечественной войны. И сегодня, по словам Президента, уже не так важно, кто был виновником той трагедии, ведь результат один - погибли люди. "Люди, которые там, хотят покоя. Им не нужна эта пляска на костях", - убежден Президент.

Глава государства отметил, что каждый день и не единожды проезжает мимо Куропат.

В марте 2017 года, посещая с рабочей поездкой Лидский район, Александр Лукашенко заявил: "Я поручил создать аккуратный, не гигантский (не Брестскую крепость) мемориал. Сейчас идет конкурс. Мы сделаем этот мемориал, может, что-то вроде небольшой часовни".

Вместе с тем глава государства тогда подчеркнул, что недопустимо использовать данную тему в политических целях. "Чего топчемся по костям и делаем на этом политику?" - сказал он.-0-