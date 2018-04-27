27 апреля, Туров /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил проанализировать все молокоперерабатывающие предприятия по трем критериям. Соответствующие задачи он поставил сегодня, посещая Туровский молочный комбинат во время рабочей поездки в Житковичский район, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, хозяйства, которые занимаются производством молока, должны направлять сырье прежде всего на успешные перерабатывающие предприятия. Таким образом те будут загружены еще больше, а значит, госбюджет получит дополнительные поступления в виде налогов.

"Вот какая должна быть политика, а не то, что мы держимся за эти заводы, которые работают хуже, двадцать с лишним лет новейшей истории", - сказал Александр Лукашенко.

Президент поручил проанализировать все молокоперерабатывающие предприятия по трем критериям: какую зарплату они платят работникам, по какой стоимости закупают сырье и какие платят отчисления в бюджет. Отстающие производства необходимо либо закрыть, либо модернизировать, чтобы они давали глубокую переработку продукции.

Было отмечено, что Туровский молочный комбинат является достаточно успешным предприятием. Однако сюда не всегда направляется сырье из региональных хозяйств. Это объясняется тем, что предприятие несет большую кредитную нагрузку, поэтому платит налог на прибыль по меньшему тарифу. Местным властям выгоднее поставлять сырье на производства, для которых установлена более высокая налоговая ставка. "Я не готов делать какие-то выводы. Но вы посчитайте и мне доложите: если кто-то гробит сырье на плохих перерабатывающих предприятиях, сядет в тюрьму, а правительство выгоню", - предупредил Александр Лукашенко.

На Туровском молочном комбинате Президенту доложили о выполнении его поручений по увеличению мощности переработки молока, выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью по новейшим технологиям в Беларуси в целом и в Гомельской области и на комбинате в частности.

Главу государства также проинформировали о реализации инвестиционного проекта по запуску второй производственной мощности, производственно-технических характеристиках, финансово-экономическом состоянии и перспективах развития предприятия. Александр Лукашенко посетил несколько цехов комбината, ознакомился с современными технологическими процессами переработки молока, производимой и перспективной продукцией.

Как рассказала журналистам директор Туровского молочного комбината Ольга Луцко, предприятие перерабатывает 400 т молока в сутки и поставляет продукцию на 12 рынков, в том числе в государства СНГ, ОАЭ, Иорданию, Сингапур, Китай. "Мы запустили вторую производственную очередь в конце января, что позволит нам увеличить переработку молока до 750 т в сутки", - отметила Ольга Луцко.

На комбинате работают 340 человек - это жители Турова и Житковичского района, а также приглашенные специалисты из разных регионов страны. На предприятии рассчитывают создать в этом году 90 новых рабочих мест. Фактическая средняя зарплата здесь по итогам первого квартала составила Br1 097. Ожидается, что до конца года она вырастет до Br1 270.-0-