2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разобраться с причинами роста цен на молочную продукцию. Об этом глава государства заявил сегодня во время отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко во время отчета поинтересовался, в чем причина роста цен на молочную продукцию в 2017 году выше темпов инфляции. Президент отметил, что у Министерства антимонопольного регулирования и торговли есть полномочия вместе с Комитетом госконтроля мониторить ситуацию для наведения порядка в ценообразовании. Фактов необоснованного повышения цен быть не должно, потребовал глава государства.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович пояснил, что сегодня производители - переработчики молока включены в реестр доминантов, и на этот год будет установлен уровень роста цен для переработчиков на молоко и молочную продукцию на уровне инфляции. "Мы эти соглашения подготовили, решения на коллегии приняты", - добавил он.-0-