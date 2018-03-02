Лукашенко поручил сформировать региональный портфель инвестпроектов и предложений

2 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил сформировать региональный портфель инвестиционных проектов и предложений. На важность этого вопроса глава государства обратил внимание сегодня при отчете правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если план индустриализации регионов является путем решения этой проблемы, то его нужно разработать. Хотя о стратегии размещения производительных сил мы говорим постоянно, - отметил Президент. - Сформируйте региональный портфель инвестиционных проектов и предложений. Но только таких, которые обеспечат рост региональной экономики и повышение благосостояния населения. Пусть этот механизм станет прозрачной перспективой вложения инвестиций для бизнеса. Будет понимание условий и планов с привязкой к территории".

При этом Александр Лукашенко потребовал четко определиться, кто, как и где будет данный план реализовывать.

Президент также отметил, что в обязательном порядке надо учесть конструктивные предложения в прозвучавших сегодня докладах о задействовании дополнительных источников роста. "Если требуется принятие решений на уровне главы государства, то вносите со ссылкой на сегодняшнее мероприятие. Администрация Президента в течение пяти дней подаст мне их на рассмотрение. Времени на раскачку у нас нет. Жду от всех сконцентрированной и инициативной работы", - сказал Александр Лукашенко.-0-