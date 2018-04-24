Лукашенко поручил Совмину и Нацбанку внести предложения по эффективному функционированию финансового рынка

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Совету Министров и Национальному банку внести пакет системных предложений по формированию и эффективному функционированию финансового рынка. Соответствующее поручение глава государства дал сегодня, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поручаю правительству, Национальному банку в кратчайшие сроки внести пакет системных предложений по формированию и эффективному функционированию финансового рынка. Предупреждаю, что за эти документы вы будете нести полную ответственность, и все эти предложения должны быть состыкованными со всей нашей экономической и финансовой политикой", - сказал Александр Лукашенко.

Такое направление, как развитие финансового рынка, не используется в полной мере. "Если вовлечь в экономику все его сегменты: страховой рынок, рынок ценных бумаг, инвестиционные фонды, микрофинансовые, лизинговые организации, - он станет реальным и полноценным источником инвестиционных денег в экономике", - отметил Президент.

По его словам, особенность нынешней встречи в том, что она проходит в ключевой год выполнения пятилетней программы развития страны. "Разработаны и приняты планы, системные документы, стратегии, концепции. Однако если разобраться, как реализуются те или иные задачи, то можно увидеть, что подход весьма избирателен. Отчеты сделаны идеально - не подкопаешься: выполнено 95% запланированных мероприятий. Но самое главное как раз и кроется в оставшихся 5%", - заявил глава государства.-0-