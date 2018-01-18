Лукашенко поручил тщательно проанализировать недостатки во внешнеэкономической деятельности

18 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отмечает, что в развитии белорусской внешнеэкономической деятельности присутствуют как успехи, так и ряд проблемных моментов. Об этом он рассказал журналистам по итогам доклада главе государства Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Никогда не надо останавливаться на достигнутом, и Президент сегодня еще раз обратил на это внимание. Да, есть определенные позитивные подвижки, но мы должны понимать, что это происходит в том числе благодаря в целом благоприятной экономической конъюнктуре в мире. Есть и заслуги наших конкретных экспортеров, отраслей, МИД в том, что произошел рост экспорта и товарооборота с другими странами", - отметил министр.

По его словам, Президент обратил внимание на необходимость проанализировать все аспекты внешнеэкономической деятельности и обратить внимание на недоработки.

"Главой государства в свое время была поставлена задача по диверсификации нашей внешнеэкономической деятельности. Да, сегодня определенные подвижки произошли, но мы не достигли тех показателей, которые были определены Президентом. Над этим предстоит работать", - констатировал глава внешнеполитического ведомства.

В том числе для выполнения этой задачи МИД заключил соответствующие соглашения о взаимодействии со всеми регионами, отраслевыми министерствами и ведомствами, поставлены задачи должностным лицам, закрепленным за конкретными странами, по наращиванию экспорта. "Из 58 стран, где находятся наши загранучреждения, лишь по 9 странам наблюдается снижение экспорта. Это значительно лучше итогов прошлого года", - сказал Владимир Макей.

МИД планирует в феврале провести итоговую коллегию, на которую будут приглашены представители других министерств и ведомств, предприятий-экспортеров. На мероприятии будет дана оценка итогам работы за прошедший период и поставлены задачи на перспективу.

Как сообщалось, в развитии внешнеэкономической деятельности по итогам 2017 года наблюдаются положительные тенденции. Произошел рост экспорта более чем на 23%. На две трети это произошло за счет роста цен и на одну треть за счет физического роста экспорта.-0-