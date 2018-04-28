28 апреля, Житковичи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил за год благоустроить и навести порядок в Петрикове. Соответствующее поручение он дал сегодня на совещании в Житковичском райисполкоме, на котором присутствовал и руководитель Петриковского райисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.
"Разберитесь, чтобы в мае (следующего года - Прим. БЕЛТА) мы посмотрели Петриков, чтобы был не хуже, чем Житковичи", - сказал глава государства.
Подробно также обсуждены вопросы строительства Петриковского горно-обогатительного комбината.
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