Лукашенко поручил запустить в Беларуси масштабную программу модернизации техники

10 августа, Гомель /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил запустить в стране масштабную программу по восстановлению и модернизации отслужившей свой срок техники. Соответствующую задачу он поставил сегодня, посещая ОАО "Гомсельмаш", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, в первую очередь это касается техники таких белорусских промышленных грандов, как МАЗ, МТЗ и "Гомсельмаш". Он, в частности, обратил внимание, что приведение в порядок параллельно с определенной модернизацией старой техники могло бы стать полноценным дополнительным направлением работы ОАО "Гомсельмаш", которая была бы востребована не только в Беларуси, но и в сопредельных странах - России, Украине. С другой стороны, это было бы выгодно и самим сельхозорганизациям, которые могли бы вернуть в оборот старую неиспользуемую технику за треть или половину стоимости новой. Как оказалось, "Гомсельмаш" уже работает в этом направлении, однако пока только в рамках Гомельского региона. "Нам надо эту программу закрутить в масштабах всей страны", - сказал Президент.

Он поручил за зиму проработать соответствующие вопросы и с 1 января начинать практическую реализацию этой задачи.

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