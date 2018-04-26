Лукашенко поручил завершить строительство нового моста через Припять к 7 ноября

26 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил завершить строительство нового моста через Припять в Житковичском районе к 7 ноября. Соответствующее поручение он дал сегодня на совещании в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предупреждаю: все работы должны быть закончены в этом году. Никаких работ на 2019 год. Привыкли мы так, по-белорусски: мы мост сделаем в этом году к 7 ноября, а в будущем году все остальное. Вы знаете, как получается. Перенесли на будущий год - и забыли. Поэтому в этом году к 7 ноября мост торжественно открываем, а до конца года вся рекультивация, все должно быть приведено в порядок. Сколько надо туда людей, столько и направляйте", - заявил глава государства.

Он также поручил подготовить его рабочую поездку в Житковичский район, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией и ходом ведения работ. "Я хочу посмотреть, как они там организовали переправу, и как идет строительство этого моста", - сказал Александр Лукашенко.-0-