Лукашенко: пощады за коррупцию никому не будет

26 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Пощады за коррупцию никому не будет. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, принимая кадровые решения, передает корреспондент БЕЛТА.

Назначая нового председателя Высшей аттестационной комиссии, Президент сказал: "Вы знаете, чем заниматься и как. Принципиальность, честность, искренность. И недопустимость разного рода противоправных действий. Не дай бог коррупция или еще что-то. На злобу дня - вы видите, что происходит в стране. Пощады в этом отношении никому не будет. Это касается всего руководящего состава".

Как сообщалось БЕЛТА, в последнее время была обнародована информация о громких коррупционных делах в самых различных сферах, начиная от энергетики до здравоохранения.-0-