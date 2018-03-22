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Лукашенко посетил Тбилисский коньячный завод и продегустировал коньяк 125-летней выдержки

Президент 22.03.2018 | 18:25
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22 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вместе с Президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили по завершении официальных переговоров посетили Тбилисский коньячный завод, передает корреспондент БЕЛТА.

Главе белорусского государства подробно рассказали об истории предприятия, а также о различных тонкостях технологии производства коньяка и его правильного употребления.

По словам руководства завода, на предприятии хранится один из старейших коньячных спиртов 1893 года, который там считают национальным достоянием, однако высоким гостям дают его продегустировать. Воспользовался предоставленной возможностью и Александр Лукашенко. Вместе с Гиоргием Маргвелашвили они оценили вкусовые качества выдержанного напитка.

Александр Лукашенко при этом произнес тост за великий и мудрый грузинский народ и его сыновей. В свою очередь Президент Грузии произнес тост за белорусский народ. Президенты подписали бочки коньяка, заложенные в их честь.

Александр Лукашенко и Гиоргий Маргвелашвили также провели купажирование (смешение спиртов разной выдержки для получения готового напитка) и запечатали еще одну бочку к предстоящему 25-летию дипломатических отношений Беларуси и Грузии.

Тбилисский коньячный завод является старейшим и крупнейшим производителем коньяков в Грузии. Он основан в 1888 году известным предпринимателем и ученым Давидом Сараджишвили.-0-

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Теги
Грузия, Лукашенко
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