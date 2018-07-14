Лукашенко посетит финальный матч чемпионата мира по футболу

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июля по приглашению Президента России Владимира Путина посетит Москву, где на стадионе "Лужники" будет присутствовать на церемонии закрытия и финальном матче чемпионата мира по футболу. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

Она рассказала, что в ходе чемпионата Александр Лукашенко, как и многие другие болельщики, внимательно следил за событиями на мундиале - матчами группового этапа и особенно на стадии плей-офф. Президент в том числе высоко оценил результаты игры хозяев турнира - российской сборной, которая очень хорошо показала себя. "И в целом, по мнению главы государства, по ходу чемпионата многие команды показали первоклассный футбол. В каждом матче присутствовала интрига, вне зависимости от регалий игроков и ранга фаворитов. Этот мундиаль поистине стал открытием новых звездных команд", - отметила пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос о том, за команду какой страны Александр Лукашенко будет болеть во время финального матча, Наталья Эйсмонт подчеркнула, что Президент прежде всего будет болеть "за красивый и результативный футбол".

Как сообщалось, в финале чемпионата мира сыграют сборные Франции и Хорватии, а накануне, 14 июля, за бронзу поспорят Бельгия и Англия.-0-