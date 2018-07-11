Лукашенко посетит Оршанский авиаремонтный завод

11 июля, Оршанский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Витебскую область, во время которой посетит ОАО "Оршанский авиаремонтный завод", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Главе государства доложат о состоянии производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятия, перспективах его развития. Александр Лукашенко ознакомится с технологическими процессами ремонта авиационной техники.

История Оршанского авиаремонтного завода берет свое начало с июля 1941 года - времени формирования второго авиаремонтного поезда Военно-воздушных сил Балтийского флота. С декабря 1956 года он получил новое место дислокации на аэродроме Болбасово в Оршанском районе. Основными видами деятельности предприятия являются капитальный ремонт и модернизация военной и гражданской авиационной техники, включая различные модификации вертолетов Ми-8 (Ми-17), Ми-24 (Ми-35), а также ремонт оборудования, комплектующих, агрегатов и контрольно-проверочной аппаратуры. Осваивается ремонт вертолетов типа Ми-26 и самолетов типа L-39.-0-