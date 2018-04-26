Лукашенко посетит пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС районы Беларуси

26 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен посетить пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС районы Беларуси. Об этом он заявил сегодня, заслушивая доклад ответственных лиц по вопросам соблюдения противопожарной дисциплины и обеспечения хранения сельскохозяйственной техники, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас сегодня традиционно печальный день - 32-я годовщина катастрофы на Чернобыльской атомной станции. Я сегодня улетаю, как обычно, на юг страны в районы, потерпевшие в результате катастрофы. Прежде всего хочу посмотреть, как идет посевная кампания и как выполняются мои поручения по дополнительному вовлечению в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко в этой связи предупредил губернаторов и министра сельского хозяйства и продовольствия, чтобы была показана реальная ситуация с выполнением данных поручений. "Если мы можем что-то прирезать к действующим площадям сельхозназначения, это надо делать в апреле и в мае. Потому что затем заготовка кормов и уборка захлестнет настолько, что вам будет не до распашки дополнительных площадей и приведения их в нормальное состояние", - отметил Президент.-0-